مجلس التعاون الخليجي يشيد بخطوات العراق في مكافحة الفساد وحصر السلاح

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، ان "رئيس علي فالح ، استقبل اليوم الأربعاء، الأمين العام لمجلس التعاون لدول ، والوفد المرافق له، الذي نقل رسالةً من قادة دول العربية، هنأوا فيها السيد الزيدي على نيل ثقة وتشكيل الحكومة".وجرى، خلال اللقاء، "بحث العلاقات بين ودول لدول الخليج العربية الشقيقة، وسبل توطيد التعاون المتبادل في مختلف المجالات، بما يعزز المصالح المشتركة، ويدعم أسس التنمية والازدهار".وشدد رئيس مجلس الوزراء على "حرص الحكومة في تعزيز العلاقات مع بلدان الخليج التي تمثل العمق العربي للعراق، مؤكداً أن العراق سيشهد مرحلة جديدة تستند إلى أسس بناء الدولة العصرية بسيادة كاملة واقتصاد متين وبسط للقانون، واحترام العلاقات وتمتينها مع محيطه العربي والإقليمي والدولي".من جانبه، أشاد الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية البديوي "بالخطوات الإصلاحية التي شرع بها السيد رئيس مجلس الوزراء في تقوية الاقتصاد، ومكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، وبناء علاقات متينة مع دول الخليج العربية، وأبدى الاستعداد لتوسعة الشراكة مع العراق في مختلف الصعد والمجالات".