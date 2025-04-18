الوفدان الاردني والقطري يصلان بغداد للمشاركة بمؤتمر البرلمان العربي



وصل الوفدان الاردني والقطري إلى العاصمة العراقية اليوم الجمعة، للمشاركة في أعمال الذي سيعقد في الفترة من 19 إلى 21 أبريل/ نيسان 2025.



ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين لبحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وتعد اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي فرصة هامة لتعزيز العمل العربي، حيث تتيح الفرصة لتبادل الآراء من خلال هذه الاجتماعات.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين لبحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وتعد اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي فرصة هامة لتعزيز العمل العربي، حيث تتيح الفرصة لتبادل الآراء من خلال هذه الاجتماعات.