وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان ، استقبل اليوم الأحد، وكيل الأمين العام لمنظمة لشؤون الدعم العملياتي أتول كهاري، الذي نقل إلى تحيات الأمين العام للمنظمة انطونيو غوتيريش، وتأكيد حضوره في التي ستستضيفها الشهر المقبل.وشهد اللقاء – بحسب البيان - التباحث في سير التحضيرات والترتيبات لإنهاء عمل بعثة يونامي في ، المقرر إتمامه في شهر آب من العام المقبل، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام العراق الكبير بالتعاون مع الأمم المتحدة، معرباً عن تقديره لكل ما قدمته من مساعدة للعراق والشعب العراقي منذ انتخابات عام 2005 ولغاية اليوم.كما أشاد ، بالتنسيق الشفاف والسلس في عملية إنهاء بعثة يونامي، الذي يمثل بداية لفصل جديد من التعاون في مختلف القطاعات والمجالات والبرامج مع .من جانبه، بين كهاري أن العراق اليوم يعيش مستوى متقدماً من الأمن والانفتاح والتطور العمراني، الذي يقابل تقدماً موازياً في مجالات الاستقرار السياسي والنمو الإيجابي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق متطلبات العمليات الانتخابية المتوالية، والحرص على تأمين نجاحها.