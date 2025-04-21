الشيخ حمودي يعزي بوفاة البابا فرنسيس: كان رمزا عالميا للتسامح

وقال الشيخ في بيان، "تلقينا نبأ وفاة قداسة ، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بأحرّ التعازي إلى في العالم، وإلى أبناء الطائفة ، وشعب ، لفقدان هذه القامة الروحية والانسانية الكبيرة، ورحيل رجل كرّس حياته لخدمة الإنسانية ونشر قيم المحبة والسلام والعدالة".وأضاف، "لقد كان البابا رمزًا عالميًا للتسامح، والانفتاح والحوار بين الأديان، ونصرة المستضعفين، ومدافعا عن المظلومين في غزة وغيرها من الأرجاء المنكوبة، وكانت زيارته التاريخية الى ولقائه بالمرجع الديني الأعلى رسالة امل لتوطيد روح الإخاء والسلام بين شعوب العالم اجمع".