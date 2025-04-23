بينهم ممثلون من حكومة ترامب.. 400 شخصية وزعيم عراقي وعالمي في "صلاة جماعية" بأربيل

تحتضن للصلاة لأول مرة في تاريخها، وبمشاركة حوالي 400 شخصية من داخل وخارج بينها شخصيات رفيعة المستوى ابتداء من رئيس جمهورية العراق وزعيم الحزب الديمقراطي والكثير من المسؤولين فضلا عن ممثلين من حكومات الامريكية وأوروبا والشرق الأوسط.وتنطلق الفعالية التي تحمل عنوان "نحو الوحدة في الايمان" وتستمر ليومين، وفلسفة الفعالية هو يوم تكريم وذكرى احياء التعايش السلمي بين مختلف الأديان والمكونات المختلفة في وتقام هذه المراسم لأول مرة في الإقليم وستصبح تقليدا سنويا، فيما سيزور الحضور دور العبادة من مساجد وكنائس وغيرها من دور العبادة لمختلف الاديان والمذاهب في الاقليم.