أزمة "تصريح الحشد".. غضب لبناني من العراق بعد "شتم" رجل دين عراقي لجوزيف عون

وعقب تصريح عون حول حصر سلاح ودمجه بالقوات الأمنية وعدم تكرار تجربة في ، تصاعدت ردود الأفعال العراقية على الصعيد الرسمي والشعبي، قبل ان تجري وعلى اعلى المستويات ومن بينها عون اتصالات بالجانب العراقي الذي قام باستدعاء السفير اللبناني بهذا الصدد، حيث أوضح عون ملابسات التصريح وانه لم يكن يقصد الإساءة.لكن التصريحات في الساحة العراقية لم تهدأ سواء ضد الرئيس اللبناني او ضد فكرة "ارسال المساعدات" سواء الى لبنان او او فلسطين او مساعدة في الأسعار التفضيلية للنفط، حيث بدأ العراقيون يذهبون نحو ضرورة الانكفاء الذاتي دون مساعدة احد من بلدان المنطقة، لانعكاس الموقف سلبًا على العراق، وبدأت تتصاعد نبرة حادة عراقيًا ضد وجميع بلدان المنطقة.واحدة من هذه المواقف ظهور مرجع ديني اسمه ، حيث هاجم الرئيس اللبناني عون بسبب تصريح الحشد الشعبي ووصفه بـ"النكرة"، الامر الذي اشعل حالة من في الداخل اللبناني.ونشرت وسائل اعلام لبنانية بينها صحيفة ، اخبارا تبدو "استنكارية" على عدم رد المصادر الرسمية ضد ما وصفته الصحيفة بـ"الاهانات"، قائلة: "لم تعلّق مصادر رسمية لبنانية على الإهانات التي وجهها أحد رجال الدين العراقيين إلى رئيس الجمهورية ولم تعمد إلى استدعاء السفير العراقي لتسجيل اعتراض".ويبدو أنها محاولة من الصحيفة لـ"غمز" السلطات الرسمية اللبنانية، بضرورة اخذ موقف مشابه لما اخذه العراق بعد تصريح عون حول الحشد الشعبي واستدعاء السفير اللبناني وتصعيد التصريحات باتجاه الموقف اللبناني.