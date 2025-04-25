وفد حكومي عراقي يتوجه الى الشرع.. واعلان رسمي عن التفاصيل

وقال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتوجيه من رئيس ، وصل إلى العاصمة السورية دمشق، وفد رسمي حكومي عراقي، برئاسة رئيس ، للقاء رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين".وبحسب البيان "يضم الوفد الرسمي مسؤولين عن؛ قيادة قوات الحدود في ، ووزارتي النفط والتجارة، وهيأة المنافذ الحدودية".وأكد أن "الوفد سيبحث مع الجانب السوري، التعاون في مجال مكافحة الارهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضدّ من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري بما يصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين، فضلاً عن دراسة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ ".وأوضح أن "مباحثات الوفد العراقي في دمشق، تأكيد دعم وحرصه على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأهمية استقرار بالنسبة للأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة".