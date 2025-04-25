الشابندر يغمز قادة سياسيين بشأن الشرع: أصدروا مذكرة قبض بحق ترامب

وقال الشابندر في تصريح لقناة تابعته ، ان " لا يقدم أي رشوة للرئيس الأمريكي "، معربا عن امله "من الذين وقعوا مذكرة إلقاء القبض على الرئيس احمد الشرع أن يوقعوا مذكرة لاعتقال الرئيس الأمريكي كون صادرة بحقه مذكرة اعتقال صريحة".واكد ان "الحكم الذي صدر على الشرع سبقه حكم اخلاء سبيل لعدم كفاية الأدلة ولعدم مطلوبيته من أي جهة امنية عراقية"، لافتا الى ان "لدى ترامب النية لزيارة العراق وادعوا الى ان يتخذوا نفس الشجاعة واعتقال ترامب لدى زيارته للعراق كونه قتل العراقيين وجريمته واضحة".وبين ان "الشرع اخبرني شخصياً أنه لا يمانع أن تمثل بوزير الخارجية ، لحل الإشكال الداخلي في "، لافتا الى "انني توجهت لقادة سياسيين وقلت لهم: أنتم تعرفون جيداً أن الإرهاب عندما اجتاح الأراضي العراقية كان مدعوماً من دول معروفة قدمت المال والسلاح والتدريب والرجال، فلماذا لا تقاطعون هذه الدول الآن؟ ولماذا عندما يأتي رئيسها أو أميرها أو ملكها تكونون أول من يستقبلهم بحفاوة؟ هذه ازدواجية رخيصة جداً، وأتمنى على الساسة العراقيين أن يرتفعوا عن مثل هذا السلوك".