العراق يعلن تضامنه مع إيران ويؤكد ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي

وجاء في بيان للخارجية، " تعرب عن خالص تضامن جمهورية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إثر الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة عباس جنوبي ، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء".

وأضاف البيان "تُقدِّم جمهورية العراق تعازيها إلى حكومة وشعب إيران، وتؤكد وقوفها إلى جانبهم في هذه اللحظات الأليمة، كما تعرب عن تعاطفها العميق مع أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى".



وجدد العراق بحسب البيان "تأكيده على ضرورة تعزيز أواصر والدولي لمواجهة التحديات الطارئة"، ويؤكد "استعداده لتقديم أي دعم ممكن يسهم في تخفيف آثار هذه المأساة".

ووقع انفجار شديد، اليوم السبت، في ميناء رجائي جنوبي إيران، فيما أعلنت حالة الاستنفار في جميع المستشفيات في بندر عباس.