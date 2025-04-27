لجنة نيابية: قرار تطبيع العلاقات مع سوريا عراقي والجدل بشانه لاغراض انتخابية

وقال عضو اللجنة العلاقات لـ ، ان " بلد مستقل في قراراته الداخلية والخارجية ومن اجل رعاية مصالحه القومية والإقليمية، فهو منفتح على كل الدول من اجل حماية مصالح شعبه وسيادة البلد"، مبينا ان "اقامة اي علاقة يحدده الجانب القطاعي من الحكومة وهي ورئيس على ان لا تضر في مصلحة الشعب العراق والسيادة العراقية".واضاف "نحن نرى ان جديرة ومؤهلة في اقامة العلاقات واختراق المحاور المسدودة "، لافتا الى "اننا مع في التخطيط والتنفيذ لاقامة العلاقات بما يحفظ مصالح البلد مثل ما نقيم علاقة مع ومع امريكا ".وبين ان "قرار تطبيع العلاقة مع الادارة السورية الجديدة هو قرار عراقي الوجه واليد واللسان لا قرار خارجي"، موضحا ان "الجدل داخل الاوساط السياسية حول تطبيع العلاقة مع الادارة الجديدة لسوريا هو جزء منه دعاية انتخابية مسبقة لان الانتخابات اقتربت من الحافة لان رئيس الوزراء وجزء من الحكومة مشاركين في العملية الانتخابية ومنافسين جادين للحصول على صادرتها".