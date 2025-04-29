في اذار الماضي، ظهر السياسي في تصريح قال فيه إن تقوم بتعدين العملات المشفرة في مستفيدة من الكهرباء المجانية حيث هناك الكثير من المناطق التي لا تخضع للجباية في العراق.مرت المعلومة كما يبدو مرور الكرام، لكنها جاءت في وقت لايزال المختصون يبحثون عن تفسير من وزارة الكهرباء عن سبب قفزة استهلاك الكهرباء في العراق العام الماضي، فبينما كان الطلب على استهلاك الكهرباء في العراق يبلغ 35 الف ميغا واط مقابل انتاج يبلغ حوالي 27 الف ميغا واط، قفز الطلب الى 45 الف ميغا واط خلال عام واحد فقط، أي 5 اضعاف النمو الطبيعي للكهرباء البالغ حوالي الفي ميغا واط في احسن الأحوال.هذه القفزة لاتزال غامضة ولا توجد عنها أجوبة، لكن تساؤلات طرحت عن مدى ارتباط هذه القفزة بتوسيع مشاريع "تعدين العملات المشفرة في العراق"، كما تحدث عنها .واليوم، يؤكد وزير الكهرباء الأسبق هذه المعلومة، حيث قال إن "بعض الخطوط الخاصة "المستثناة" من القطع المبرمج في العراق مُسخّرة لتعدين العملة الرقمية المشفرة بصورة غير قانونية والتي تعتمد أجهزة خوادمها الآلية على استهلاك هائل للكهرباء المدعوم والمجاني".وأضاف ان "هذه الأزمة واجهت وإيران في السنوات الأخيرة ولا علاج لها سوى إلغاء الدعم".ويبلغ استهلاك الكهرباء عالميا على تعدين العملات المشفرة وعلى راسها البتكوين حوالي 90 واط، وهو ما يعادل قرابة 10 الاف ميغا واط بالساعة، وهي الكمية التي تعادل تقريبا نصف انتاج العراق من الكهرباء.