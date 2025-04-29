العراق يبدي استعداده لتقديم المساعدة الطبية الطارئة لعلاج المصابين بحادثة بندر عباس

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس اجرى اتصالا برئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وقدم تعازي ، حكومةً وشعباً، في ضحايا حادثة الحريق في ميناء الشهيد رجائي بمدينة عباس الإيرانية".وأعرب في اتصال هاتفي مع بزشكيان، عن "تضامن العراق مع أهالي الضحايا، والاستعداد التام لتقديم أي مساعدة طبية طارئة ممكنة لعلاج المصابين، مع خالص مشاعر العزاء لعموم الشعب الإيراني، وجميل التمنيات للجرحى بسرعة التشافي".