الأعرجي لقائد بعثة الناتو في العراق: ندعم استمرار عمل بعثة الناتو الاستشارية

وقال في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم قائد بعثة (الناتو) في بحضور سفيرة البعثة جولييت غوندي، والوفد المرافق لهما".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الثانية من الحوار الإستراتيجي عالي المستوى، المزمع عقده في النصف الثاني من شهر أيار المقبل في ".وتابع المكتب، "كما شهد اللقاء، بحث تطوير البرامج التدريبية طويلة الأمد، ودعم وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى متابعة التقدم الحاصل في برنامج المقدم من قبل البعثة، وسبل توسيع الدعم على المستوى الإستراتيجي".وأكد الأعرجي، خلال اللقاء، أن " تدعم استمرار عمل بعثة الاستشارية، وبما يلبي احتياجات الوزارات والأجهزة الأمنية العراقية".