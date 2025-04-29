وزير الخارجية يحسم الجدل: قمة بغداد ستُعقد في موعدها

أكد وزير الخارجية ، الثلاثاء، أن في ستُعقد بموعدها في 17 أيار المقبل.

وقال حسين، بحسب قناة "سكاي نيوز" من العاصمة الأميركية ، إن " المقرر انعقادها في ستُعقد في موعدها المحدد في 17 أيار المقبل".

وأشار إلى أن "معظم رؤساء الدول الشقيقة قد تسلموا دعوات الحضور"، مضيفاً أن "هناك تفاعلاً إيجابياً مع تلك الدعوات، مما الاهتمام العربي بالمشاركة في هذه القمة".

ومن المقرر أن تحتضن العاصمة بغداد في 17 أيار 2025 مؤتمر القمة العربية، وأعلن وزير الخارجية أن القمة ستشهد مناقشة أهم القضايا التي تشغل وستشهد مشاركة واسعة للملوك والرؤساء العرب.