وزير الخارجية يصل الرياض لبحث هذه الملفات

وذكر بيان للخارجية ورد لـ ، أن حسين "وصل إلى العاصمة ، يوم الأحد الموافق 4 أيار 2025، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين".وكان في استقبال الوزير لدى وصوله، بحسب البيان، "نائب وزير الخارجية السعودي ، وسفيرة جمهورية لدى ، ".وأضاف البيان، أنه "من المقرر أن يلتقي نظيره السعودي، الأمير ، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين العراق والمملكة العربية ، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه المنطقة، وسبل دعم العمل العربي المشترك".