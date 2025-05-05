الشرق الأوسط: "قمة بغداد" ستنجح

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جمعنا الهوى
من
01:30 PM
الى
02:10 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالصور.. وزير الداخلية يتابع عمليات اخماد حريق في بغداد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-525103-638820506602792853.jpg
الشرق الأوسط: "قمة بغداد" ستنجح
سياسة
2025-05-05 | 10:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
303 شوهد
رأت صحيفة الشرق الأوسط، أن فرص نجاح
القمة العربية
المقررة في بغداد بتاريخ 17 أيار 2025، تزداد بشكل كبير.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها تابعته
السومرية نيوز
، إنه "مع إعلان
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
دعمه للقمة العربية المزمع عقدها في بغداد في السابع عشر من الشهر الحالي، ومن قبله الرئيس الإماراتي الشيخ
محمد بن
زايد آل نهيان، والعاهل
الأردني
الملك عبد الله الثاني، تزداد فرص نجاح القمة من جهة، وتزداد نقاط إضافية لصالح
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
".
فبعد قيام نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية
فؤاد حسين
، الأحد، في القاهرة بتسليم دعوة رسمية من القيادة العراقية لحضور مؤتمر القمة، أعلنت الرئاسة المصرية، في بيان رسمي، أن الرئيس
عبد الفتاح السيسي
أعلن دعمه للقمة.
وفي الوقت الذي أكملت فيه بغداد كل الاستعدادات اللوجيستية والأمنية لعقد القمة، فإن رئيس الوزراء محمد
شياع السوداني
أكد لدى زيارته مركز القيادة الوطني المعني بتأمين القمة، أهمية التنسيق المستمر بين
الأجهزة الأمنية
لتأمين عقد القمتين العربية والتنموية في بغداد، عادّاً أن "نجاح تنظيم عقدهما سيكون نصراً أمنياً وسياسياً".
ويُفهَم من إعلان
السوداني
، أن الاستعداد الأمني للقمة يعد العنصر الأول والأساسي في نجاحها، ويُقدِّم صورةً إيجابيةً عن
العراق
الآمن، وهو ما يحتاج إليه العراق لتسويق مشروعاته التنموية خلال القمة التنموية، بحسب الصحيفة.
وتستضيف بغداد في 17 مايو (أيار) 2025 اجتماع مجلس
جامعة الدول العربية
الـ34 على مستوى القمة.
وكان وفد من
الأمانة العامة
للجامعة العربية قد وصل إلى بغداد، في وقت سابق؛ للاطلاع على آخر استعدادات العراق لاستضافة القمة.
وذكر مصدر حكومي عراقي للصحيفة الرسمية أن "وفد الأمانة العامة لجامعة
الدول العربية
برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، وصل إلى بغداد على رأس وفد رفيع؛ للاطلاع من الجانب العراقي على التفاصيل اللوجيستية والنهائية للقمة العربية المرتقبة".
وبحسب الصحيفة الرسمية، فإن الوفد اطلع على القاعات الرئيسية لعقد الاجتماعات الأولية، التي تخصُّ القمتين، التنموية والعادية، اللتين ستُعقدان في بغداد من 12 إلى 17 مايو المقبل.
وستبدأ الاجتماعات مع كبار المسؤولين، ثم يعقبهم المندوبون، وبعدها وزراء التجارة العرب، ثم وزراء الخارجية العرب، إلى أن تكتمل القمة يوم 17 مايو بحضور القادة والزعماء.
وسيأتي موعد القمة بعد يوم واحد فقط من انتهاء زيارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى
السعودية
وقطر والإمارات في الفترة بين 13 و16 مايو المقبل.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
نتنياهو يعلن تغيير "وجه الشرق الأوسط"
14:52 | 2025-04-27
البنتاغون يرسل طائرات "تحمل صواريخ نووية" الى الشرق الاوسط
01:04 | 2025-04-02
أسعار النفط ترتفع مع بدء "اكبر عملية عسكرية في الشرق الأوسط منذ مجيء ترامب"
01:43 | 2025-03-17
ترامب يعلن نقل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط
13:16 | 2025-04-22
قمة
بغداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا جديدا
محليات
34.09%
10:11 | 2025-05-04
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا جديدا
10:11 | 2025-05-04
موعد عيد الأضحى في العراق وطقوسه وعطلته المقررة
محليات
26.85%
02:56 | 2025-05-04
موعد عيد الأضحى في العراق وطقوسه وعطلته المقررة
02:56 | 2025-05-04
"يعيش لحظة صدام حسين".. غضب في العراق إثر "استخدام" حرس الشرف والموسيقى العسكرية بحفل لجامعة أهلية!
أمن
20.39%
03:05 | 2025-05-04
"يعيش لحظة صدام حسين".. غضب في العراق إثر "استخدام" حرس الشرف والموسيقى العسكرية بحفل لجامعة أهلية!
03:05 | 2025-05-04
في بغداد.. المرور تمنع حركة الدراجات ومركبات الحمل كافة بهذا الموعد
محليات
18.68%
12:45 | 2025-05-03
في بغداد.. المرور تمنع حركة الدراجات ومركبات الحمل كافة بهذا الموعد
12:45 | 2025-05-03
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-05
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-05
خط أحمر
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
خط أحمر
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-04
Live Talk
المودة بين الزوجين على مواقع التواصل - الحلقة ٢١ | 2025
10:30 | 2025-05-04
Live Talk
المودة بين الزوجين على مواقع التواصل - الحلقة ٢١ | 2025
10:30 | 2025-05-04
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-05
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ٢٢ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-05
خط أحمر
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
خط أحمر
السطو على الصيدليات - الحلقة ٥ | الموسم 8
14:10 | 2025-05-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-04
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-04
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 04-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-04
Live Talk
المودة بين الزوجين على مواقع التواصل - الحلقة ٢١ | 2025
10:30 | 2025-05-04
Live Talk
المودة بين الزوجين على مواقع التواصل - الحلقة ٢١ | 2025
10:30 | 2025-05-04
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
عشرين
الانتخابات.. صراع المشاركة وقلق المقاطعة! - الحلقة ٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-03
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
رحال
اول كنيسة في تاريخ الديانة المسيحية، اور الاثرية، محافظة ذي قار - الحلقة ٢ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-03
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
اخترنا لك
رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات تخص إدارة ملف المياه
11:17 | 2025-05-05
لبنان: النفط العراقي يمثل دعماً حيوياً لقطاعنا الكهربائي
09:41 | 2025-05-05
بعد نشره بـ"الوقائع".. قانون استحداث محافظة حلبجة يدخل حيز التنفيذ
09:03 | 2025-05-05
حكومة كردستان تؤكد لوفد برلماني: ضرورة احترام النظام الاتحادي والدستور العراقي
08:25 | 2025-05-05
رئيس القضاء يلتقي رئيس المجلس القضائي العام والمحكمة العليا الإسبانية
08:04 | 2025-05-05
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته لعدم اكتمال النصاب القانوني
08:01 | 2025-05-05
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.