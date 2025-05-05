الشرق الأوسط: "قمة بغداد" ستنجح

وقالت الصحيفة، في تقرير لها تابعته ، إنه "مع إعلان دعمه للقمة العربية المزمع عقدها في بغداد في السابع عشر من الشهر الحالي، ومن قبله الرئيس الإماراتي الشيخ زايد آل نهيان، والعاهل الملك عبد الله الثاني، تزداد فرص نجاح القمة من جهة، وتزداد نقاط إضافية لصالح ".فبعد قيام نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ، الأحد، في القاهرة بتسليم دعوة رسمية من القيادة العراقية لحضور مؤتمر القمة، أعلنت الرئاسة المصرية، في بيان رسمي، أن الرئيس أعلن دعمه للقمة.وفي الوقت الذي أكملت فيه بغداد كل الاستعدادات اللوجيستية والأمنية لعقد القمة، فإن رئيس الوزراء محمد أكد لدى زيارته مركز القيادة الوطني المعني بتأمين القمة، أهمية التنسيق المستمر بين لتأمين عقد القمتين العربية والتنموية في بغداد، عادّاً أن "نجاح تنظيم عقدهما سيكون نصراً أمنياً وسياسياً".ويُفهَم من إعلان ، أن الاستعداد الأمني للقمة يعد العنصر الأول والأساسي في نجاحها، ويُقدِّم صورةً إيجابيةً عن الآمن، وهو ما يحتاج إليه العراق لتسويق مشروعاته التنموية خلال القمة التنموية، بحسب الصحيفة.وتستضيف بغداد في 17 مايو (أيار) 2025 اجتماع مجلس الـ34 على مستوى القمة.وكان وفد من للجامعة العربية قد وصل إلى بغداد، في وقت سابق؛ للاطلاع على آخر استعدادات العراق لاستضافة القمة.وذكر مصدر حكومي عراقي للصحيفة الرسمية أن "وفد الأمانة العامة لجامعة برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، وصل إلى بغداد على رأس وفد رفيع؛ للاطلاع من الجانب العراقي على التفاصيل اللوجيستية والنهائية للقمة العربية المرتقبة".وبحسب الصحيفة الرسمية، فإن الوفد اطلع على القاعات الرئيسية لعقد الاجتماعات الأولية، التي تخصُّ القمتين، التنموية والعادية، اللتين ستُعقدان في بغداد من 12 إلى 17 مايو المقبل.وستبدأ الاجتماعات مع كبار المسؤولين، ثم يعقبهم المندوبون، وبعدها وزراء التجارة العرب، ثم وزراء الخارجية العرب، إلى أن تكتمل القمة يوم 17 مايو بحضور القادة والزعماء.وسيأتي موعد القمة بعد يوم واحد فقط من انتهاء زيارة الرئيس الأميركي إلى وقطر والإمارات في الفترة بين 13 و16 مايو المقبل.