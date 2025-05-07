"قمة بغداد".. الرابعة التي يستضيفها العراق من هي "الاستثنائية"

تستعد العاصمة العراقية لاحتضان مؤتمر واستقبال وفود يمثلون 21 دولة عربية للمشاركة بالقمة التي تحمل رقم 34 وهي الرابعة التي تقام في .​

ومن المقرر أن تحتضن العاصمة في 17 أيار 2025 مؤتمر ، وأعلن وزير الخارجية أن القمة ستشهد مناقشة أهم القضايا التي تشغل الأمة العربية بمشاركة واسعة للملوك والرؤساء العرب.

وأجرت استعدادات كبرى لاستقبال الوفود من 21 دولة عربية، وهي والاردن وقطر ومصر والامارات، اضافة الى وفلسطين وسوريا وجيبوتي وموريتانيا والاتحاد القمري واليمن وليبيا والكويت والصومال، فضلا عن والمغرب وعُمان وتونس والجزائر والسودان.

وأدناه استعراض للقمم العربية التي احتضنتها بغداد وأبرز نتائجها..

قمة بغداد تشرين الثاني 1978

عقدت بطلب عراقي، إثر توقيع مصر اتفاقية كامب للسلام مع " "، ورفضت الاتفاقية التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وقررت نقل مقر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها، وإلغاء قرارات بشأن مقاطعة اليمن كان مجلس الجامعة قد اتخذها.

قمة بغداد أيار 1990

عقدت بدعوة من وغابت عنها ولبنان، واعتبرت عاصمة لدولة فلسطين، ورحبت بوحدة اليمنين الشمالي والجنوبي، وحذرت من تصاعد موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين وخطورتها على العربي، وأدانت قرار الأميركي اعتبار القدس عاصمة لـ"إسرائيل".

قمة بغداد آذار 2012

دعت إلى حوار بين الحكومة السورية والمعارضة التي طالبوها بتوحيد صفوفها، وطالبت الحكومة وكافة المعارضة بالتعامل الإيجابي مع الأممي والعربي المشترك إلى سوريا كوفي عنان لبدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

القمة الاستثنائية

القمة العربية العادية رقم 23 التي استضافتها بغداد عام 2012، كانت استثنائية بكل المقاييس وحملت صفة "غير مسبوقة" أكثر من مرة، فهي القمة الأولى التي عقدت بعد أحداث الربيع العربي الذي أطاح بأنظمة أربع دول في تونس ومصر وليبيا واليمن، وبالتالي حضر الاجتماع للمرة الأولى قادة للمرة الأولى يمثلون بلدانهم باجتماعات كهذه.

وشهدت القمة حضور أمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نفسه، إذ إنها الزيارة الأولى لأمير الكويت منذ أحداث عام 1990 والتي تمثلت باجتياح الجيش العراقي للكويت.