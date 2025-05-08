بينها أتعاب المحامين.. 3 ملفات في لقاء رئيس مجلس القضاء ونقيب المحامين

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "نقيب المحامين التقت اليوم برئيس وبحثا 3 ملفات رئيسية".وأضافت النقابة، أن "اللقاء تناول ملف تأخر صرف أتعاب المحامي المنتدب وبحث آليات تسريع صرفها، إضافة الى مناقشة تذرّع بعض مراكز الشرطة بتوجيهات قضاة التحقيق لمنع دخول المحامين".وأضافت النقابة، أن "الملف الثالث كان ظاهرة الدعاوى الكيدية من بعض الموكلين ضد محاميهم"، مبينة ان "الملفات الثلاثة لاقت تجاوبا مباشرا".