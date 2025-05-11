اليوم.. بغداد تستقبل أول وفود القمة العربية

وقال السفير العراقي في القاهرة والمندوب العراقي الدائم بجامعة ، خلف ، إن "وفد والمندوبين الدائمين وموظفي الجامعة سيصلون إلى اليوم الأحد لكي تبدأ الاجتماعات يوم غدٍ الاثنين المتمثلة باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي".وبين ان "الاجتماع غدا سيناقش جميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي ستعرض على وزراء التجارة والاقتصاد العرب، والذين ستصدر عنهم مشاريع القرارات التي يصادق عليها القادة العرب في قمتهم المرتقبة في 17 أيار".وتتهيأ العاصمة بغداد بشكل كبير لاستقبال رؤساء ووفود 21 دولة لعقد الـ34 منذ تأسيس ، وهي الرابعة التي تستضيفها بغداد في تاريخها، فيما يتطلع العراقيون لأن تكون القمة لطرح مشاريع سياسية واقتصادية وجيوسياسية مهمة على سبيل التعاون العربي في المنطقة وفقا للمتغيرات الإقليمية والدولية.