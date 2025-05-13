الحلبوسي يؤكد لمحافظ نينوى دعمه الكامل للمحافظة

وقال في بيان ورد لـ ، إن " استقبل اليوم ، خلال زيارته إلى مدينة ، لبحث الأوضاع العامة في المحافظة، وذلك بحضور عدد من مستشاري المحافظ ومعاونيه ومديري الدوائر الحكومية، ورحب الدخيل بالحلبوسي، وأشاد بدوره الداعم للمحافظة في مختلف المجالات، لا سيما ما يتعلق باستحصال الحقوق المالية المرتبطة بالتعويضات وتمويل مشاريع الإعمار".وأضاف المكتب، أن "الدخيل استعرض خلال اللقاء خطة التنموية في مختلف القطاعات"، مشيراً إلى "إحراز تقدم كبير في القطاع الصحي عبر إنشاء عدد من المستشفيات من موازنة المحافظة، وفي القطاع التربوي من خلال إنجاز 640 مدرسة جديدة. كما أكد قرب افتتاح الدولي في العاشر من حزيران المقبل، والذي يتم تنفيذه وفق المواصفات الفنية العالمية، بما في ذلك تنصيب جميع الأجهزة الملاحية"، مبيناً أن "نينوى تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات من حيث الأمن والاستقرار السياسي والمجتمعي".من جانبه، عبّر عن سعادته بزيارة نينوى، مثمناً جهود الحكومة المحلية في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة الإعمار والبناء.وبحسب البيان، أكد الحلبوسي التزامه بـ"تقديم الدعم الكامل للمحافظة"، مشيرا الى حرصه على "استكمال مشاريع إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة فيها".