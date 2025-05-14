السوداني يطلق الأعمال التنفيذية للمدينة الصناعية في الزبير

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "افتتح، عبر دائرة تلفزيونية، مصنع الصلب في للحديد والصلب بمحافظة ، بطاقة 600 ألف طن سنوياً".كما أطلق – بحسب البيان - الأعمال التنفيذية للمدينة الصناعية في قضاء ، ومشروع مصنع البصرة لإنتاج الكلور والصودا الكاوية.