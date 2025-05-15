لماذا تتميز القمة العربية في بغداد عن سابقاتها؟

وأنهت العاصمة الاستعدادات الأمنية والفنية كافة لاستقبال القادة والرؤساء والمسؤولين العرب، حيث ستُعقد القمة في القصر الرئاسي داخل .ويقول رحيم في حديث للسومرية نيوز، ان " في بغداد جاءت في ظرف حرج جداً بالنسبة للمنطقة وتداعيات الصراع ما بين والولايات المتحدة الاميركية والوضع في وحتى الوضع في اوكرانيا وروسيا القى بضلاله على المنطقة ومع توقيت زيارة للمنطقة، وكل هذا يعطي الى مؤتمر القمة اهمية كبيرة تميزها عن سابقاتها".ويضيف، ان "مخرجات القمة ستتركز على الصراع في المنطقة وبالدرجة الاساس قضية غزة وحل شامل للقضية الفلسطينية، كما ان القضية السورية ستأخذ اولوية أيضاً، بالإضافة الى حل حزب وخلاص من هذا العبء وكذلك الصراع ما بين وإيران والمفاوضات الجارية".