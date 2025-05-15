السوداني يعزي الأوساط الثقافية والأدبية برحيل الشاعر موفّق محمد

وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "رئيس ، عزّى الأوساط الثقافية والأدبية برحيل الشاعر موفّق محمد".وأضاف، أن "الراحل كان تجسيداً فاعلاً للشاعر الملامس لهموم الناس وتطلعاتهم وللقضايا الوطنية، بما تركه من أشعار، سواء بالفصحى أو باللهجة الشعبية".وتابع: "تغمّد الله الراحل بواسع رحمته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".