قبل انطلاق القمة.. السوداني يلتقي أبو الغيط

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " التقى قبل انطلاق الأمين عام ابو الغيط في مقر انعقاد القمة".ويستضيف اليوم القمة العربية الـ 34 في العاصمة بمشاركة اغلب رؤساء وملوك لبحث العديد من الملفات.