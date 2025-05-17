‏البحرين تشيد بحسن التنظيم لقمة بغداد الـ 34

وقال في كلمة خلال اعمال في ، انه "نشيد بحسن التنظيم لقمة بغداد الرابعة والثلاثين".وتابع، ان " قمة بغداد تنعقد وسط تحديات إقليمية ودولية كبيرة"، مشيرا الى انه " نثمّن رفع العقوبات الأميركية عن والدور السعودي في هذا الخصوص".وأضاف، انه " نرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أرضهم"، لافتا الى انه " ندعم قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".