الصين تعلق على انعقاد القمة العربية في بغداد

وقال الرئيس الصيني في بيان: "يطيب لي أن أتقدم إليكم بالتهاني الخاصة إلى رئيس جمهورية ، وقادة وجامعة الدول العربية، بمناسبة انعقاد الدورة 34 لمجلس على مستوى القمة".وأضاف، "ظلت جامعة الدول العربية منذ تأسيسها قبل 80 عاماً، تسعى إلى دفع العالم العربي لتحقيق الوحدة وتقوية الذات، وتطلق الصوت الموحد للدول العربية بنشاط، وتعمل على تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط في ظل التغيرات المتسارعة التي لم يشهدها العالم منذ مئة سنة، والتغيرات المعقدة التي تمر بها الأوضاع في الشرق الأوسط في الوقت الراهن، تلتزم الدول العربية بالاستقلالية وتدفع بالتنمية والنهضة، وتدافع عن العدالة والإنصاف، مما لعب دوراً إيجابياً في تقوية زخم الجنوب العالمي".وأكد، أن "العلاقات بين والدول العربية شهدت تطوراً مزدهراً في السنوات الأخيرة، مما ساهم في تعميق التضامن والتعاون بين الدول المتنامية"، مضيفاً، أنه "اتفقنا مع قادة الدول العربية بالإجماع خلال حضورنا القمة الصينية العربية الأولى في ديسمبر/ كانون الأول عام 2022 على العمل يداً بيد وبكل الجهود على بناء المجتمع الصيني العربي المشترك في العصر الجديد، الأمر الذي فتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الصينية العربية".وأشار إلى، أن "قمة الصينية العربية لعام 2026 ستمثل محطة مهمة أخرى في تاريخ العلاقات الصينية العربية"، مبيناً، أن "الصين ظلت تنظر إلى العلاقات مع الدول العربية من المنظور الاستراتيجي والبعيد المدى، واستشرافاً للمستقبل، ستظل الصين صديقاً وشريكاً موثوقاً به للدول العربية يقف بحزم إلى جانب القضايا العربية العادلة".وأوضح، أن "الصين تحرص على بذل جهود مشتركة مع الدول العربية لتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتدعيم التعاون المتبادل المنفعة، وتعزيز التواصل الشعبي والثقافي، والمضي قدماً يداً بيد في طريق التحديث لكل منها، وبناء مجتمع صيني عربي بمستقبل مشترك على مستوى أعلى".