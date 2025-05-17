الأمين العام للأمم المتحدة: قمة بغداد لحظة حاسمة للمنطقة

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي في وحضرته : "أنا مسرور جدا بأن اكون في بغداد لحضور ، فهذه لحظة حاسمة للمنطقة"، مبيناً أن "مشاكل العنف هي نتائج خيارات محددة، والحلول بيد الشعب وصانعي القرار".وأضاف أن "شعوب العالم العربي تطالب بواقع أفضل، ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في وسوريا، كما أن الذي يعاني شعبه ويلات الحرب يتوق إلى مستقبل أفضل".وأشار إلى أن "قضية فلسطين لم تجد طريقها إلى حل، قضية حل الدولتين ليس مجرد هدف نسعى له انما هو واقع يجب ان نعيشه"، قائلاً: "ليس هناك تبرير للهجمات الارهابية التي مارستها حماس وليس هناك مبررا للحرب الإسرائيلية على ".وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على "ضرورة أن يكون هناك تحركا لإيقاف الحرب وإطلاق الرهائن والاسرى لخلق الاستقرار في غزة، ويجب ان نعمل جاهدين لتحقيق السلام".