السامرائي: انعقاد القمّة في بغداد محطة مفصلية في استعادة الدور العربي الريادي

وقال في بيان ورد لـ ، إن "انعقاد القمّة العربية الرابعة والثلاثين في ، وتسلّم رئاستها لهذا العام، محطة مفصلية في استعادة الدور العربي الريادي، وتجسيداً لمكانة بغداد".وثمن السامرائي، بحسب البيان، "الجهود الكبيرة التي بذلها ووزير الخارجية وكافة الفعاليات الحكومية، لإنجاح هذا الحدث بما يليق باسم العراق".