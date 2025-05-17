السومرية نيوز تنشر إعلان بغداد الخاص بالقمة العربية

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تنشر نيوز مشروع إعلان الصادر عن على مستوى القمة بدورتها العادية 34 التي عقدت في العاصمة العراقية، اليوم السبت، والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة.



