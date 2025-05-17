دولة القانون بشأن قمة بغداد: كشفت وجه العراق المشرق

اعتبر رئيس كتلة دولة القانون النيابية ، أن التي اقيمت في كشفت وجه المشرق.

وقال في بيان، "‏لولا المساعي الزائدة والزيارات الخاصة مِن أجل حضور بعض الشخصيات غير المرغوبة، لكانت الاجواء مشجعة ومستوى التمثيل مقبولاً، لكن مع ذلك فقد كشفت عن وجه المشرق".

وأضاف "أبرزت كرمَ العراقيين وحرصهم على تعزيز الأخوة والمحبة مع إخوانهم، دون التنازل عن حق الاعتراض على حضور من أجرموا بحقهم".

وشهدت العاصمة العراقية ، اليوم السبت، انعقاد مؤتمر القمة العربية بدورته الـ 34 بمشاركة جميع الدول العربية.