زيدان والسفير الفرنسي على طاولة واحدة لبحث عدة ملفات

وذكر إعلام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي ، استقبل السفير الفرنسي لدى السيد لبحث عدة ملفات مشتركة".وتابع، ان " اللقاء شهد أيضا، بحث عدد من القضايا القانونية الخاصة بالعلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا".