الرئيس الإيراني: علاقاتنا مع العراق عائلية

وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ ، إن "رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، استقبل، اليوم الإثنين، نائب رئيس ، في المجمع الرئاسي بالعاصمة "، مبينًا أن "الوزير نقل خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية ، ورئيس ، إلى الرئيس الإيراني، مؤكدًا حرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات".وأشاد بزشكيان، حسب البيان، "بمتانة العلاقات التاريخية بين العراق وإيران"، مشيرًا إلى، "الروابط العائلية والاجتماعية العميقة الممتدة بين شعبي البلدين منذ آلاف السنين".وأكد، "تطلع بلاده إلى تطوير التعاون الثنائي، لا سيما في مجالي الاقتصاد والصناعة"، مشيرًا إلى، "وجود فرص واعدة للتعاون بين المحافظات العراقية المتاخمة لإيران".وتابع البيان، أن "الجانبين تطرقا إلى ملف المباحثات الجارية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعرب حسين عن "دعم العراق لهذا المسار"، معبّرًا عن أمله في أن "تفضي هذه المفاوضات إلى نتائج ملموسة واتفاقٍ بين الطرفين يُسهم في رفع العقوبات المفروضة على إيران".واستعرض الوزير حجم التبادل التجاري المتنامي بين البلدين، مشيرًا إلى "تطور العلاقات الاقتصادية والتبادل الثقافي والسياحي"، مؤكدًا، "أهمية مشروع طريق التنمية الذي تتبناه ، ليس فقط للعراق، بل للمنطقة بأسرها".وزاد البيان، أن "اللقاء بحث مسألة تصدير الغاز واستيراد الكهرباء من إيران، إلى جانب التحديات التي تواجه هذه الملفات"، وشدد الوزير على، أن "التنمية لا يمكن أن تتحقق من دون استقرار شامل في المنطقة".بدوره، أكد الرئيس الإيراني، حسب البيان، "استعداد بلاده لتقاسم إنجازاتها العلمية مع الدول الإسلامية"، مشيرًا إلى، أن "ازدهار العراق من ازدهار إيران، في تأكيد على الترابط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين".