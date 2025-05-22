السوداني يطلق استراتيجية الأمن الوطني

وقال في كلمة له خلال إطلاق استراتيجية (2025-2030) وتبعتها ، "أبارك للنخبة الوطنية التي تمت تسميتها من مؤسسات الدولة كافة لتنفيذ هذه الاستراتيجية"، مؤكدا "نعلن دعمنا الجاد لتنفيذ هذه المهمة".وأضاف السوداني، أن "أهمية هذه الاستراتيجية تكمن بحمايتها للمصلحة العليا للبلاد وبناء اقتصاد متنوع وتنموي مستدام واعتماد نظام خدمات يتناسب مع تطلعات الشعب".وتابع "نتحمل جميعاً مسؤولية بناء وطننا وحمايته وحماية مقدساته وفق عراق آمن كامل السيادة لتحقيق الاستقرار والتنمية".