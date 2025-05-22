الاعرجي: إستراتيجية الأمن الوطني العراقي جاءت لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السيادة

وقال الاعرجي في تغريدة على "أكس"، تابعتها ، أن " أطلقت اليوم إستراتيجية العراقي للأعوام (2025-2030) لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السيادة".وتابع، ان "الاستراتيجية هي عهد ووثيقة وطنية التزمت بها الحكومة العراقية، لتنظيم المصالح العليا للدولة وكيانها وحماية البلد وشعبه من التهديدات الداخلية والخارجية وتطوير منظومة الأمن والدفاع، ولبناء على هذا الأساس المتين".وأكمل: " لكل الجهود المخلصة التي عملت على وضع هذه الإستراتيجية موضع التنفيذ، سيبقى آمناً مستقراً وقبلة للسلام".