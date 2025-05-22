بعد حادثة الاكاديمية العسكرية.. مطالبة برلمانية باستجواب وزير الدفاع

وبحسب وثيقة حصلت عليها ، "قدم النائب ، الى رئاسة المجلس طلباً باستجواب ، على خلفية سوء المعاملة والقساوة التي افضت الى موت طالبين في الاكاديمية العسكرية بمحافظة واصابة العشرات من الذين التحقوا بيومهم الأول خلال الدورة (89)".ادناه الوثيقة: