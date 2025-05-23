مذكرة تفاهم بين الاتصالات والمنظمة العربية لتعزيز التعاون بمجالات التحول الرقمي والسيبراني

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "في خطوة تعكس حرص على مواكبة التطورات التقنية وتعزيز حضوره في المحافل الإقليمية، وقعت وزيرة الاتصالات مذكرة تفاهم مع ، رئيس لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وذلك على هامش فعاليات التعاون العربي المشترك في قطاع الاتصالات والتقنية".وأضافت، أن "المذكرة تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجالات متعددة، من أبرزها تبادل الخبرات الفنية والمعرفية، والاستفادة من التجارب المتقدمة التي تحتضنها الدول الأعضاء في المنظمة، لا سيما في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية".وأكدت ، خلال مراسم التوقيع، "أهمية هذه الخطوة في دعم جهود الوزارة للارتقاء بالقطاع الرقمي في العراق"، مشددة على أن "التعاون مع المنظمة سيسهم في تطوير الكوادر الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام المشاريع التقنية المستقبلية".من جانبه، أعرب عن "اعتزازه بالشراكة مع وزارة "، مؤكداً "استعداد المنظمة لتقديم كل أشكال الدعم الفني والاستشاري لتعزيز القدرات الرقمية للعراق، وتمكينه من لعب دور فاعل في خارطة التحول الرقمي العربي".