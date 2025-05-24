الأعرجي والسفير التركي على طاولة واحدة في بغداد

وذكرت مستشارية الامن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " بحث مع السفير التركي، مجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والملفات والقضايا المشتركة بين البلدين".وأضافت ان " اللقاء بحث أيضا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن دعم مذكرات التفاهم الموقعة والمشاريع الإستراتيجية بين البلدين ".وتابعت، انه "تم بحث دعم استقرار الجارة بما يعزز أمن واستقرار المنطقة، ويفتح المجال للمزيد من التعاون بين دول المنطقة وعلى جميع الصعد".