الملا: العزم سيدخل الانتخابات منفردا وحكومة السوداني تركت بصمة واضحة

وقال الملا في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية ، ان "الفوز بالقوائم الانتخابية لا يعني تشكيل الحكومة، موضحًا أن “النصف زائد واحد” في البرلمان وحده كفيل بذلك".وأكد الملا أن تحالف العزم ليس له باع طويل في الانتخابات لكنه يسعى لإثبات حضوره في المشهد السياسي.و أشار إلى أن ثلث العراقيين يعيشون تحت خط الفقر ويبحثون عن ، في ظل ظروف اقتصادية صعبة.وأشاد الملا بحكومة التي قال إنها تركت بصمة واضحة في ، رغم محاولات بعض الأطراف عرقلتها، مؤكدًا أن “بعض أصحاب الطائفية السياسية يخشون السوداني”.وفي سياق متصل، انتقد الملا القوى السياسية التي تتماهى مع الطائفية السياسية، داعيًا إلى إعادة التركيز على بناء الدولة وتحقيق الاستقرار.