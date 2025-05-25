محافظ بغداد يعلن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل

وبحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، ذكرت المحافظة أنه "بمناسبة الذكرى الأليمة لاستشهاد الامام (عليه السلام)، ونظرا لكون الزيارة مليونية وبناء على تصويت مجلس المحافظة تقرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق (27 أيار 2025) رسمية في المحافظة والدوائر المرتبطة بها".الوثيقة ادناه: