القاضي زيدان والشمري يبحثان سبل القضاء على الجرائم

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس الاعلى القاضي الدكتور استقبل اليوم الاثنين الموافق 26/ 5/ 2025 والوفد المرافق له".وأشار المجلس الى ان "الجانبين بحثا عددا من القضايا المشتركة بين القضاء وجهات التحقيق المختصة في الوزارة، ومناقشة أفضل السبل للقضاء على الجرائم بمختلف أنواعها"، مبينا انه "حضر اللقاء رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ".