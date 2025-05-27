للعام السادس.. البرلمان الإيراني يُجدد الثقة بقاليباف رئيسًا له

وذكرت للأنباء الايرانية، انه أقيمت انتخابات الثانية من الدورة الثانية عشرة لمجلس الإسلامي في جلسة عامة للبرلمان.وتم خلال الجلسة تم إعادة انتخاب ، لرئاسة للمرة الثانية في البرلمان الثاني عشر بحصوله على 219 صوتاً من أصل 272 صوتاً.وشهد التصويت منافسة كل من قاليباف وأحمد راستينه، شهركرد، حيث أعلنا ترشحهما رسميًا لرئاسة المجلس في هذه الدورة.