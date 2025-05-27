مجلس الوزراء يوافق على إطلاق المرحلة الثانية من حملة "بغداد أجمل"

لرئيس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان مجلس الوزراء وافق على إطلاق مجلس الوزراء المرحلة الثانية من حملة " أجمل".وأعلنت أمانة بغداد، السبت الماضي، عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع "بغداد أجمل" الذي يتضمن حملات خدمية وتنموية واسعة تشمل ثماني بلديات في العاصمة، من بينها توسعة الطرق وتحويل الأسواق العشوائية إلى مراكز تبضع نظامية.