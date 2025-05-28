الثلاثاء المقبل.. موعد فتح باب التقديم على موظفي الاقتراع

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، ، في بيان، إن "يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعدًا للتقديم على موظفي الاقتراع".وبينت، أن "التقديم سيكون متاحًا أمام موظفي دوائر الدولة كموظفين اقتراع والطلبة والخريجين أصحاب الشهادات العليا والبكالوريوس".