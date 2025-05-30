الجيل الجديد يرفض دعوة بارزاني: اجتماعكم حزبي ولن نشارك

وقال الحراك في بيان ورد لـ ، ان" الجيل الجديد لن يشارك في اجتماعٍ داخل المقار الحزبية والبرلمان هو مرجع الكتل الكردستانية"، مشيرا إلى ان "ما يخص الاجتماع المقرر غدًا، الذي دعا إليه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وتمت فيه دعوة الجيل الجديد بصفته قوَّة تمتلك مقاعد وتأثيرًا".واكد البيان "نحن في الجيل الجديد نعلن بكل وضوح أننا لن نشارك في أي اجتماع حزبي من هذا النوع".واضاف "من وجهة نظرنا، فإن برلمان هو الممثِّل الشرعي لشعب كردستان، وهو منتخَب من قبل الشعب ، لذلك يجب تفعيل دور البرلمان".وتابع البيان "إذا أراد أي طرف عقد اجتماع على مستوى الأطراف الكوردية فإن برلمان كردستان هو المكان الوحيد الذي نقبل به كمنصة رسمية، وكتلة الجيل الجديد البرلمانية مستعدة للمشاركة فيه تحت البرلمان فقط، ولن نحضر في أي مبنى أو مقر آخر".