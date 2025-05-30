رئيس إقليم كردستان يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق

الفيديو لم يتضمن أي تفاصيل إضافية حول مضمون اللقاء أو أهدافه.وفي 11 أبريل/ نيسان 2025، التقى رئيس إقليم ، ، بالرئيس السوري، أحمد الشرع، على هامش في . وكان ذلك اللقاء هو الأول بين الجانبين، حيث ناقشا تطورات الأوضاع في والمنطقة، مع التركيز على أهمية التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب، خاصة تنظيم .وأشاد برؤية الشرع لسوريا المستقبلية كدولة شاملة تحتضن جميع مكوناتها، وأكد على دعم لهذه الرؤية. كما أعرب عن التزامه بالسلام والأمن الإقليميين، مشددًا على ضرورة الحلول السياسية التي تضمن حقوق جميع المكونات، بما في ذلك الأكراد في سوريا.