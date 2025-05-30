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رئيس إقليم كردستان يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق
سياسة
أظهر مقطع فيديو متداول لقاء جمع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السورية دمشق.
2025-05-30 | 16:50
2025-05-30T16:50:52+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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رئيس إقليم كردستان يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق
1,313 شوهد
أظهر مقطع فيديو متداول لقاء جمع رئيس إقليم
كردستان العراق
نيجيرفان بارزاني
بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السورية دمشق.
الفيديو لم يتضمن أي تفاصيل إضافية حول مضمون اللقاء أو أهدافه.
وفي 11 أبريل/ نيسان 2025، التقى رئيس إقليم
كردستان العراق
،
نيجيرفان بارزاني
، بالرئيس السوري، أحمد الشرع، على هامش
منتدى أنطاليا الدبلوماسي
في
تركيا
. وكان ذلك اللقاء هو الأول بين الجانبين، حيث ناقشا تطورات الأوضاع في
سوريا
والمنطقة، مع التركيز على أهمية التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب، خاصة تنظيم
داعش
.
وأشاد
بارزاني
برؤية الشرع لسوريا المستقبلية كدولة شاملة تحتضن جميع مكوناتها، وأكد على دعم
إقليم كردستان
لهذه الرؤية. كما أعرب عن التزامه بالسلام والأمن الإقليميين، مشددًا على ضرورة الحلول السياسية التي تضمن حقوق جميع المكونات، بما في ذلك الأكراد في سوريا.
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