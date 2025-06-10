مندوب العراق في الأمم المتحدة: أظهرنا مرونة بالتعامل مع الحكومة السورية

وقال في كلمته خلال جلسة بشأن ، إن " أشادت بالتقدم المحرز في العراق"، لافتا الى ان "العلاقة بين وحكومة الإقليم تقوم على الحوار والتعاون"، مشددا على أن " وضعت إعادة النازحين وغلق مراكز النزوح ضمن أولوياتها".وأوضح، أن "الحكومة العراقية تبذل جهوداً لتقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة وأظهرنا مرونة سياسية ودبلوماسية في التعامل مع المؤقتة".