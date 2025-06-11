المفوضية توجه دعوة لمخولي التحالفات والأحزاب السياسية

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ ، انه "نظرا لقرب انتهاء مدة تسلّم قوائم المرشحين، فإنها تدعو مخوّلى التحالفات والأحزاب السياسية التي لم يتسنَّ لها تسلّم (الكودات) الخاصة بها، مراجعة مقر دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري شعبة شؤون المرشحين لغرض تسلّم (الكودات)".