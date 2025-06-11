السوداني يصدر توجيهاً جديداً بشأن مشروع طريق التنمية

وذكر بيان لمكتبه، ان "استمع الى شرح مفصل من الفريق المختص بشأن الملاحظات المتعلقة بالأطر القانونية والفنية اللازمة، والمواصفات والمميزات المتضمنة لإجراءات الإنشاء والإدارة والتشغيل للمشروع الستراتيجي".ووجه السوداني "بالاهتمام الفوري لإنضاج صيغ متكاملة نظرياً وهيكلياً في الإدارة والتشغيل، واكمال المتطلبات القانونية والفنية وفق السياقات المتبعة، بما يضمن مواكبة التطورات في استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة".كما شهد الاجتماع، وفق البيان، "تشكيل لجنة مختصة لإعداد الأطر القانونية، بالاتفاق مع شركة (أوليفر وايمن) الاستشارية العالمية، المعنية بالجانب المتعلق بطريق التنمية".