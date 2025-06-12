السامرائي وبارزاني يؤكدان على حل خلافات بغداد وأربيل وفق الدستور

وقال لتحالف العزم في بيان ورد لـ ، إن "السّامرائي زار ، اليوم، في مصيف بمحافظة ، ضمن سلسلة اللقاءات السياسية الرامية إلى تعزيز بين القوى الفاعلة في البلاد".وأضاف أن "اللقاء بحث تطورات المشهد السياسي، والاستعدادات للاستحقاقات المقبلة، والتأكيد على أهمية الحفاظ على التوازن السياسي، وتعزيز مبدأ الشراكة والتفاهم بين المكونات، بما يضمن استقرار وتمثيل إرادة شعبه بكل ".وشدد الجانبان، وفق البيان "على أهمية حل الإشكالات بين وحكومة وفق الدستور، وبما يحقّق المصلحة الوطنية ويحفظ وحدة العراق ويعزّز استقراره".