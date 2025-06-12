السفارة الأمريكية: عملية الاجلاء إلزامية وفورية وهذا سبب المغادرة

وقال المتحدث في تصريح صحفي، تابعته ، إن "عملية إجلاء المواطنين الأمريكيين ليست طوعية، بل مغادرة إلزامية بأمر رسمي"، مشيرا الى ان "المغادرة فورية، ولن يتم الكشف عن عدد الموظفين المغادرين لأسباب أمنية".وتابع، أن "أمر المغادرة يشمل السفارة في والقنصلية في "، مؤكداً أن "مغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين جاءت بسبب تصاعد التوتر الإقليمي".